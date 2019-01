Grote deelname aan Nieuwjaarsduik

Het is al enkele jaren traditie aan het worden dat in zwembad De Waterdam een Nieuwjaarsduik gehouden wordt. De organisatie hiervan is in handen van de Open Water Swimming Club. Er namen dit keer meer sportievelingen aan deel als in voorgaande jaren. Niet alleen dames en heren maar ook gezinnen deden eraan mee.

Bij het zwembad was een partytent geplaatst waar warme erwtensoep bereid werd en waar de deelnemers zich konden omkleden. Door Peter Klos, de manager van De Waterdam, werden aan de deelnemers Unox-mutsen uitgedeeld. Eerst kon nog even een groepsfoto gemaakt worden en om klokslag 12.00 uur gaf Marcel Stroet van de Open Water Swimming Club de starttoeter. Er mocht niet meer in het bad gesprongen worden. Nu werd lopend het bad betreden en wie er zin in had kon nog even kopje onder gaan in het 6 graden koude water.