Grote drukte tijdens kaartverkoop van de Sinterklaasshows

Zaterdag om klokslag 12.00 uur ging in sporthal Opperdam de kaartverkoop van start voor de drie Sinterklaasshows, die op zondag 25 november in Volendam weer opgevoerd worden. Reeds om 9.30 uur stonden de eerste belangstellenden voor de deur te wachten. Gelukkig was het mooi weer zodat onder een stralend zonnetje gewacht kon worden. Tussendoor kon men koffie en thee verkrijgen wat door Rabobank-medewerksters vanuit een wagentje werd uitgedeeld. Om 12 uur ging de deur open en in korte tijd werden de duizenden entreekaarten voor de drie shows verkocht. De kaarten werden door een tiental vrijwilligsters van de Sint-show verkocht. Tevens kon men de CD’s nog kopen van de vorige Sinterklaasshows.

De Sinterklaasshows van 10.30 en 13.00 uur waren ’s morgens meteen al volgeboekt. Alleen van de laatste Sintshow om 15.30 uur bleven nog wat kaarten over. Deze werden in de loop van de middag al snel aan de man gebracht met de verkoop via facebook.