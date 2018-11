Halloween Shopping Night in De Stient

In navolging van de Ladies Night, die elk jaar tijdens de Herfstvakantie op de Edammerweg gehouden wordt door de winkeliers, vond dinsdag, op de avond vóór de viering van Halloween, in winkelcentrum De Stient de Halloween Shopping Night plaats. De galerij van De Stient was sfeervol aangekleed voor Halloween en her en der kwam men spoken en uitgesneden (verlichte) pompoenen tegen.