Halloweenzwemmen zorgde voor topvermaak in De Waterdam

Afgelopen vrijdag- en zaterdagavond vond in zwembad De Waterdam weer het Halloweenzwemmen plaats. Al vele jaren is dit voor de jeugd een doorslaand succes. Omdat er zóveel animo voor is en dit zwemevenement steevast in korte tijd uitverkocht raakt, is het Halloweenzwemmen de laatste jaren op vrijdag en zaterdag te doen.

Ook nu was er weer veel belangstelling voor. Op vrijdagavond waren er 200 kinderen en zaterdag werd het zwembad bevolkt door liefst 400 jongens en meisjes. Vóór de entree waren dranghekken geplaatst en hier stonden de kinderen in een rij te wachten.

Om klokslag 19.00 uur ging de deur open en was het rennen geblazen om zo snel mogelijk naar binnen te komen. Het zwembad was in Halloweensfeer versierd.