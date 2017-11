Handbal dames 1 deelt tik uit aan SEW 2

Donderdagavond was hal 2 (?) in de Opperdam zeer goed gevuld voor de bekerwedstrijd van de koplopers in de tweede divisie. Alle banken waren bezet en het speelveld werd steeds kleiner door de stroom aan toeschouwers.

In de eerste helft was Volendam oppermachtig en kon SEW alleen door hard spel en de klasse van een van de speelsters nog enigszins bijblijven maar na 13-6 werd er met een comfortabele 16-10 gerust.

In de tweede helft kreeg de beste speelster aan Volendam zijde, Alyssa Alings, mandekking en SEW kroop langzaam dichterbij. Keepster Ellen Overman vond het bij 23-20 wel genoeg en SEW kwam niet meer tot scoren. Alyssa Alings kwam nog een paar keer goed uit de dekking en zij bepaalde de eindstand op 26-20.