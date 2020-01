Handbal Dames 1 verliest royaal van Voorwaarts

De uitwedstrijd tegen het laaggeplaatste Voorwaarts uit Twello werd nog ruim gewonnen en ook voor de thuiswedstrijd waren de verwachtingen positief gestemd. Hoe anders kan het lopen; Voorwaarts nam al snel een 0-3 voorsprong maar Volendam kwam nog terug tot 2-3.

Daarna liet Voorwaarts de teugels los en liep het bijna ongehinderd uit naar 2-11! De ruststand van 5-15 was veelzeggend over de zwakte in de aanval van Volendam. In de tweede helft was het spel van de Volendammers iets beter, er werden 15 doelpunten gescoord maar Voorwaarts maakte er 18 zodat de eindstand van 20-33 op het bord verscheen.

Zaterdag rest de uitwedstrijd tegen SEW (evenals Volendam 11 punten) en daar zal hoe dan ook gewonnen moeten worden.