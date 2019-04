Handbaldraaimolen is verkocht

Het zal met Koningsdag op zaterdag 27 april toch wel wennen zijn. Na zo’n 30 jaar zal er géén kinderdraaimolen meer staan voor sporthal Opperdam bij de entree van de Handbalrommelmarkt. Deze draaimolen is rond de honderd jaar oud en moest gerenoveerd worden.

Dat gaat flink in de papieren lopen, vandaar dat de organisatoren van de rommelmarkt van Handbal Kras/Volendam hebben moeten besluiten deze attractie te verkopen. Ze hebben dit met pijn in het hart gedaan, want de handbaldraaimolen was toch een begrip bij de rommelmarkt. De draaimolen is overgenomen door kermisexploitant Marco van der Tuin, die al vele jaren met een zweefmolen in de C.J. Conijnstraat staat met de Volendamse kermis. Hij zal de antieke handbaldraaimolen gaan renoveren.