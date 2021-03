Handballers verliezen van Aalsmeer

De handbalmannen van HV Kras/Volendam hebben de tweede thuiswedstrijd sinds de competitiehervatting in de laatste seconde verloren van Aalsmeer. Tim Bottinga mocht aanleggen vanaf zeven meter en klopte Dennis Schellekens met zijn penalty: 27-28.

.Bij de Aalsmeerders ontbrak één van de beste spelers, cirkelspeler en international Samir Benghanem. In de tweede helft zat de thuisclub steeds aan de goede kant van de score. Het werd mede door voormalig Aalsmeerder Erik Blaauw een verschil van twee doelpunten, maar de bezoekers trokken de score weer recht. Tien minuten voor tijd boog Aalsmeer de score zelfs om in een voorsprong. In de laatste minuut maakte Jordy Baijens de gelijkmaker (27-27), maar Aalsmeer had nog één aanval te gaan en in die zeven seconden forceerden zij de ‘zeven meter’. Met alsnog winst tot gevolg.