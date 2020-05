Handbalster Mens keert terug in Volendam

Jaimy Mens keert na de zomer terug in Volendam. De linkeropbouwer uit het eigen dorp speelde de afgelopen vijf seizoenen bij VOC Amsterdam, maar komt binnenkort uit voor Garage Kil/Volendam. “Erg veel zin in.”

De achttienjarige handbalster begon haar loopbaan in de jeugdopleiding van KRAS/Volendam, alvorens ze naar VOC trok. In de hoofdstad ontpopte Mens zich tot jeugdinternational en debuteerde in februari in het eerste team van de meervoudig landskampioen.

Nu keert de Volendamse terug op het oude nest. Een ontwikkeling die in gang werd gezet nadat trainer Mark Ortega haar benaderde. “Ik heb hem via de telefoon gesproken. Hij vertelde over het programma dat ze komend seizoen in Volendam gaan draaien. Dat klonk erg interessant.”

Dorpsgenoten

In sporthal Opperdam komt Mens in een team met dorpsgenoten Nicole Rep, Marilyn Tol en Denise Mol, met wie zij in het dagelijks leven regelmatig optrekt. “Daar heb ik ook erg veel zin in. Ze vonden het zelf heel leuk om te horen, dus dat belooft wat.” Naast Rep, Tol en Mol is de handbalster ook met andere speelsters van Garage Kil/Volendam al bekend. “Sabrina van der Mast heeft me in de jeugd nog trainen gegeven en ook Sharon Plat, Jill Meijer en Bibi Bakker ken ik al. Daarnaast heb ik afgelopen seizoen bij VOC al met Pien van der Geest en Marit Huiberts samengespeeld.”

Het publiek in Volendam krijgt met Mens een speelster te zien met veel defensieve kwaliteiten. “De dekking vanuit het middenblok is mijn ding. In aanvallend opzicht ben ik een schutter, die als linkeropbouwer en vanuit het midden kan spelen.”

De verwachtingen van haar terugkeer in sporthal Opperdam zijn bij Mens hooggespannen. “Ik denk dat we ons als team goed kunnen ontwikkelen, met de juiste focus in wedstrijden. Het zou mooi zijn als we kunnen meespelen om de prijzen.”

Ortega: ‘Geweldige versterking’

“Eens een Volendammer, altijd een Volendammer”, weet Ortega. “Het is fantastisch dat we Jaimy na een tussenperiode van vijf jaar weer mogen verwelkomen bij de club. Ze is een geweldige versterking voor de selectie en kan nog veel groeien. Veel van onze speelsters kent ze al en dat zal zorgen voor een snelle aanpassing aan het team. Jaimy en de rest van het team staan te trappelen om weer aan de slag te mogen en dat is mooi om te zien.”

Steeds meer vorm

Met de komst van Mens krijgt de selectie van Garage Kil/Volendam steeds meer vorm. Naast een nieuwe trainer in de persoon van Ortega maakte eerder ook Huiberts en Van der Geest al de overstap naar Volendam.