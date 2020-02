“Happen met de bouwers” bij De Friese Vlaak

Woensdag was er een feestelijke lunch “Happen met de bouwers” aan de Friese Vlaak in de Broeckgouw. Precies zes maanden na het slaan van de eerste paal is op de bouwplaats van het toekomstige Woon Zorg Complex het hoogste punt van de bouw bereikt door de vakmensen van KBK Bouwgroep.

En dat was reden voor een klein feestje. De bouwers van dit bijzondere project werden getrakteerd op een warme lunch en bedankt voor hun tomeloze inzet. De bouwwerkzaamheden vorderen gestaag en vanaf deze zomer gaan de 102 woningen voor ouderen in de wijk de Broeckgouw in de verhuur.

Dat was voor Dick Twisk en Gina Sombroek (van De Zorgcirkel), Stefan van Schaik (Wooncompagnie) en Fred de Boer (De Vooruitgang) reden om feestelijk de vlag te hijsen en hierna werd de lunch aangeboden.