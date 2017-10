Heksenkringen op grasvelden in de Broeckgouw

Op verschillende plaatsen op het grasveld en de bermen van De Broeckgouw kan men heksenkringen zien groeien. Zo was er naast Gympact een grote heksenkring van paddenstoelen, rondom een boom, die dinsdag verdween onder de messen van de grasmaaier.

Op het grote veld naast de appartementenflat aan de Wieringenlaan kan men nog enkele kringen met paddenstoelen zien tussen het gras.

Een heksenkring is een natuurlijk gevormde cirkel van paddenstoelen. De cirkel ontstaat omdat de paddenstoelen van de cirkel allen afkomstig zijn van één zwamvlok of mycelium (ontelbaar veel fijne schimmeldraden) die gelijkmatig in alle richtingen groeit.