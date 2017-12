“Helder in Vastgoed” geopend in de Jozefstraat 9A

Sinds 1 november zijn Heidi Konter en Liza Smit-Sier gestart met “Helder in Vastgoed”. Zij hebben resp. 25 en 25 jaar bij de Rabobank gewerkt. In ‘t verleden heeft Heidi Konter al Vastgoedbeheer gedaan. Omdat de markt in deze tijd in beweging is met beleggingspan-den, besloten de beide dames met “Helder in Vastgoed” te beginnen.

Op het gebied van hypotheekadvies hebben zij jarenlange ervaring. Na het makelaarsdiploma behaald te hebben zijn ze begonnen en Liza en Heidi hebben zich gespecialiseerd in Vastgoedbeheer (huur/verhuur).

Het pand aan de Jozefstraat 9A kwam op hun pad en hierin is op een toplocatie hun eigen vastgoedonderneming gestart. “Helder in Vastgoed” is op ma, di, do en vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.