Henk Veerman stapt nuchter binnen bij één van de mooiste cultclubs ter wereld

Van Volendam via Friesland naar Hamburg, waar Henk Veerman vrijdagavond een ware rocktempel binnenstapte. Voor de thuiswedstrijd tegen Darmstadt’98 maakte de Volendammer voor het eerst de opkomst mee van zijn nieuwe club 1.FC Sankt Pauli. Als reservespeler, want hij had alleen donderdagmorgen meegetraind. ,,Dit is wel mooi. Da’s de nuchtere versie, zeg maar”, lachte de nieuwe ‘Mittelsturmer’ van de cultclub, die als logo een doodskop heeft.

’t Paradyske, zo heette het complex van Heerenveen waar Henk Veerman in de voorbereiding op het nieuwe seizoen trainde. Maar een paradijs was het in Friesland voor hem al lang niet meer. In de drie jaren dat hij er speelde kreeg hij het afgelopen seizoenen enkele wedstrijden achter elkaar de kans zich te tonen, maar ook al ging dat naar behoren, hij moest gewoon weer plaatsmaken voor Reza. Toen die deze zomer zijn gewenste transfer kreeg, hoopte Veerman eindelijk eerste spits te worden, maar van PSV werd Sam Lammers gehuurd.

Een huurling heeft een streepje voor, dus Veerman wist genoeg. Maar dat het lastig wegkomen is uit Heerenveen, dat wist hij nog van vorig jaar, toen het zo goed als rond was met FC Utrecht, maar de vraagprijs omhoog ging. Eigenlijk is een speler handelsvee. Terwijl de interesse vanuit allerlei hoeken van het land kwam (NAC, Emmen, Excelsior en vooral ADO Den Haag wilde heel ver gaan om hem in te lijven) en ook van over de grens, waarbij Sankt Pauli het meest daadkrachtig was.

Veerman toog een keer naar Hamburg en kreeg een rondleiding. Ook in de nieuwe spelerstunnel, die te boek staat als de mooiste spelerstunnel in de voetbalwereld. De doodskop komt er op allerlei manieren terug en als de tegenstander nog niet genoeg angst is aangejaagd, prijken er graffititeksten als ‘welcome to hell’.

Maar de speler kon niet zonder de bereidwilligheid van zijn club aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Dus moest hij op z’n lippen bijten toen ADO liet weten dat het te lang duurde en de liefde van twee kanten moest komen. De Haagse clubdirecteur gaf op Twitter zelfs aan dat het Veerman om geld zou gaan.

,,Ik lees het niet allemaal, sommige dingen wel. Maar wat kan ik er mee?”, haalde de hoofdpersoon zijn schouders op. Dinsdagavond kwam er ineens een verlossend telefoontje en de volgende morgen koerste hij naar Friesland, om een aantal handen te schudden. Het afscheid. ,,Het was veel te kort. Sommige jongens beschouw ik echt wel als vrienden. Ik ga zeker nog een keer terug komen om nog wat langer met jongens te spreken. Ik was er wel klaar mee, dat hele verhaal. Het is beter zo. Op een gegeven moment is het op.”

Terwijl Heerenveen-fans op YouTube met een beelden kwamen, onderschreven met ‘Henk, bedankt’, wachtten ruim vierhonderd kilometer verderop open armen op ‘der 2.01-meter Mann’, zoals hij al in de Duitse pers werd omschreven. In een van de media werd Nico-Jan Hoogma, voormalig aanvoerder van Hamburger SV, opgevoerd. Hoogma, tegenwoordig werkzaam bij de KNVB, gaf aan dat de spits gezien zijn lengte misschien niet zo oogt, maar dat Veerman snel en technisch is. ‘In Heerenveen was hij publiekslieveling en joker.’

Inderdaad, in het Friese Haagje werd hij vooral als in te zetten joker gezien en die rol was de spits zelf beu. Toen Sankt Pauli-fans al bij de eerste de beste interesse van hun club een filmpje op YouTube plaatsten met de tekst ‘Henk Veerman, welcome to Sankt Pauli’, hadden zij de beelden met een rits van goals en acties om de vingers bij af te likken.

Dat warme onthaal kreeg hij ook bij Heerenveen, waar hij als een cultheld werd gezien. Maar door zijn trainers nooit gepromoveerd werd tot vaste waarde. Zijn vertrek is een verlies voor het Nederlandse voetbal. Kleurrijk in zijn acties en kleurrijk voor de camera’s. Eigenlijk is het reikhalzend uitkijken geblazen naar zijn eerste optreden voor de Duitse camera’s.

,,De trainer doet alles in het Duits, dus de komende week gaan mijn lessen in die taal beginnen”, zegt de Volendammer. Donderdag werd hij, in het bijzijn van zijn vriendin en vrienden van hen, gepresenteerd, tekende een contract voor drie seizoenen en schudde hij zijn nieuwe ploeggenoten de hand. ,,En dat was niet ongemakkelijk.” Vrijdag maakte hij voor het eerst mee dat het ‘los’ kan gaan in het Millerntor-stadion. Als de spelers het veld opkomen wordt altijd de klassieker Hell's Bells van AC/DC gespeeld.

,,Die opkomst is super en het is superpubliek, ze bleven de hele wedstrijd zingen.” Stiekem hoopte hij zijn eerste speelminuten te mogen maken. ,,Zeker toen het vlak voor tijd 2-0 was. Maar een van de middenvelders raakte geblesseerd. Dus dat komt nog wel.”

