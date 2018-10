Hennie Molenaar met 23.238 km winnaar Toerclub km-competitie

Afgelopen zondag was de sluitingsrit van Toerclub Volendam. Vanaf 12.00 uur was in de kantine van Schoonmaakbedrijf Succes de bekendmaking van de afstanden en de prijsuitreiking van de kilometer-competitie. Nieuw dit jaar was dat de toerclubleden hun gereden afstanden via de website van de Toerclub konden doormailen, zodat de uitslagen nu digitaal verwerkt worden.