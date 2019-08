Herbestraten kruising op de P.C. Hooftgracht

Na de bouwvak zijn de stratenmakers van Hennephof en Jonk aan de slag gegaan op het middengebied. De verhoogde kruising van de P.C. Hooftgracht, tussen de Joost van den Vondellaan en de Kaper wordt onder handen genomen.

Niet alleen het wegdek voor de auto’s en fietsen, ook de trottoirs worden opgehoogd en opgeknapt op de brug. Er zijn hier bij de gracht zitbanken en tevens zijn er twee afvalcontainers. Een flinke hoeveelheid zand is aangevoerd voor het ophogen.

Na het uitvlakken en egaal maken van de ondergrond worden de straatklinkers in een rap tempo door de stratenmakers neergelegd. Het was geen overbodige luxe dit herbestraten op deze drukke kruising en brug, want het wegdek en de stoepen zaten vol kuilen en losliggende klinkers.