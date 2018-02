Herbestraten op het Galjoen

De stratenmakers van Hennephof & Jonk zijn al enkele maanden aan het bestraten op Blokgouw 7. Nadat eerst de Schoener onder handen is genomen, is nu het Galjoen aan de beurt. Hier zijn op de kop van het hofje ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

Ook is de strook met parkeerplaatsen wat langer geworden zodat er meer auto’s gestald kunnen worden. Inmiddels is de helft van het Galjoen reeds herbestraat. Daarbij worden ook de voorstraten van de woningen veelal gelijktijdig meegenomen door de stratenmakers. Het straatwerk wordt zo’n 30 cm opgehoogd. Delen van de Tjalk en het Galjoen zijn met hekken afgezet, zodat het autoverkeer er soms wat moet omrijden. Voorlopig zijn de stratenmakers hier nog wel enkele weken bezig want de Boeijer en een deel van de Tjalk moeten nog herbestraat worden.