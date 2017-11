Herbestraten toegangsweg naar de begraafplaats

Maandag zijn stratenmakers van Sierbestrating Jonk gestart met het herbestraten van de toegangsweg naar de begraafplaats naast de Sint Vincentiuskerk. De weg, vanaf de poort bij de Conijnstraat tot aan de kerk, is onder handen genomen.

Eerst werden alle klinkers en tegels verwijderd en daarna is een grote hoeveelheid zand aangevoerd om de ondergrond op te hogen. Tijdens de werkzaamheden blijft de begraafplaats bereikbaar via de achterkant van de Sint Vincentiuskerk.

Omdat het deze week goed weer was en er geen uitvaarten waren, kon het werk gewoon doorgaan. De planning is dat het herbestraten op woensdag 15 november gereed komt.