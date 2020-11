Herbestraten van de Vincentiusweg

Aan de oproep van bewoners van de Sint Vincentiusweg is eindelijk gehoor gegeven. Maandag is gestart met het herbestraten van deze druk bereden doorgaande weg tussen de St. Gerardusstraat en de Vissersstraat.

Met name in het voetpad voor de woningen zaten diepe kuilen, waar het moeilijk wandelen was met de rollators. In het wegdek was mede door het bouwverkeer fikse spoorvorming ontstaan. Het ophogen en herbestraten van de Vincentiusweg is dus geen overbodige luxe.

De planning is dat het bestraten op vrijdag 20 november gereed komt. Zo is iedereen weer blij.