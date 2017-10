Herfst-Sportinstuif in Sporthal Opperdam

In sporthal Opperdam organiseerde de SportKoepel maandag en dinsdag weer de Herfst-Sportinstuif. Beide dagen werd dit sportieve gebeuren druk bezocht door de kinderen tot 12 uur. Naast medewerkers van de SportKoepel was er een ploeg jongens en meiden present die als stage voor de begeleiding zorgden.

In beide hallen van de Opperdam kon men sporten. In de nieuwe hal was er volleybal en voetballen tussen de opblaasbare boarding. In de grote zaal waren diverse attributen opgesteld voor vermaak.

Op donderdag en vrijdag verhuizen de Herfst-Sportinstuiven naar sporthal Het Bolwerck in Edam en het MFA in Oosthuizen. Hier kan de jeugd beide dagen terecht van 10.00 tot 15.00 uur.