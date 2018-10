Herinrichting van de Rokersgracht

Als onderdeel van de herinrichting van het Europaplein en omgeving is op maandag 1 oktober jl. gestart met werkzaamheden op de Rokersgracht. Vanaf de Spieringstraat wordt het weggedeelte tot aan het Europaplein opnieuw ingericht en bestraat. Deze werkzaamheden duren plm. zes weken.

Zodra na plm. drie weken de kruising met de Haringstraat wordt opengebroken, is er geen mogelijkheid meer om vanuit de Zeestraat de Haringstraat in te rijden. De rijrichting van de Haringstraat wordt namelijk omgedraaid. Zodra de kruising herbestraat is, geldt in de Haringstraat eenrichtingsverkeer vanaf het Pellersplein naar de Rokersgracht.