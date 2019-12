Medewerkers Klaas Puul blij en opgelucht na overname

‘Het kon zo echt niet langer’

Er klonk een luid applaus op de werkvloer van Klaas Puul, toen bekend werd gemaakt dat het Volendamse familiebedrijf wordt overgenomen door het Britse Sykes Seafood. De medewerkers uit eigen dorp zijn blij en opgelucht. Blij dat de visproducent weer in handen komt van een bedrijf met ervaring in de visbranche. Opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is.

Door Laurens Tol

Natuurlijk, de transactie moet nog officieel worden goedgekeurd door toezichthouders. En het moet allemaal nog maar blijken of Sykes Seafood daadwerkelijk een prettige werkgever is. Begin volgend jaar komt het Engelse bedrijf, dat het hoofdkantoor in Manchester heeft, officieel zijn plannen toelichten in Volendam. De verwachting is dat het diepvriesgedeelte in Engeland vergroot wordt, terwijl de versproducten voornamelijk in Nederland worden gehuisvest. Over de rest is nog weinig bekend.

,,Het is nog even afwachten, maar voor ons lijkt dit de meest gunstige uitkomst”, zegt een Klaas Puul-medewerker, die graag anoniem wil blijven. ,,Als we waren doorgegaan op de manier zoals het de afgelopen maanden ging, dan zouden we er volgend jaar misschien niet meer zijn geweest. De investeringsmaatschappij die eigenaar was van Klaas Puul (H2 Equity Partners, red.), had geen affiniteit met vis en dat kwam het bedrijf niet ten goede. Integendeel, zelfs. Het kon zo echt niet langer. Vandaar dat we allemaal heel blij zijn met de overname van Sykes.”

Sykes is een grote speler in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf levert hoogwaardige zeevisproducten, duurzaam gekweekt of gevangen met de hoogste technische standaarden. Volgens de officiële lezingen zijn de Engelsen overtuigd van de kracht van het merk Klaas Puul en hebben ze de Volendamse onderneming al geruime tijd op het oog als ‘zeer gewaardeerde aanvulling op haar eigen bedrijf’. De combinatie Sykes-Klaas Puul vormt straks een pan-Europees visbedrijf met een gecombineerde omzet van circa 300 miljoen euro.

Mocht de transactie officieel worden gefinaliseerd, dan zou er een voorlopig einde komen aan een lange tijd van onzekerheid voor de medewerkers van Klaas Puul. De directie van Dutch Seafood Company, het moederbedrijf van Klaas Puul, weigerde alsmaar openheid van zaken te geven en dat resulteerde in angstgevoelens op de werkvloer. Diverse medewerkers – ook op belangrijke posities – namen het heft in eigen handen en dienden zelf hun ontslag in. En tientallen werknemers moesten het veld ruimen. Ondertussen bleek uit de cijfers van 2018 dat er een fors miljoenenverlies werd geleden, terwijl 2017 te boek stond als een van de beste jaren uit de historie van Klaas Puul.

In eerste instantie leek wereldspeler Cornelis Vrolijk de garnalentak van Klaas Puul te gaan overnemen, maar tot een deal kwam het niet. Nu gaan de Britten er hoogstwaarschijnlijk vandoor met het Volendamse bedrijf, dat door wijlen Evert Mooijer werd uitgebouwd tot een visimperium en een van de grootste werkgevers in de gemeente Edam-Volendam. Sykes Seafood is ervan overtuigd dat het van Klaas Puul een toekomstbestendig bedrijf kan maken. ,,De eerste signalen zijn in elk geval positief", besluit de Klaas Puul-medewerker.