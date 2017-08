“Hier geen vuilniszakken” op de Ruige Muts

Op diverse hoeken van rijtjes woningen is op de stoep ‘n plaats aangewezen waar men op de ophaaldag van het vuilnis, de zakken neer kan plaatsen. Maar als je op de hoek woont, ben je er niet blij mee als hier de avond ervoor al de vuilniszakken neergezet worden.

Kokmeeuwen, kraaien en kauwen pikken met hun grote snavels de zakken open op zoek naar voedsel. De inhoud van de vuilniszak ligt dan verspreid over de stoep. En dat betekent dat de bewoners die het dichtst bij de aangewezen plek wonen de boel kunnen opruimen.

Een bewoner van de Ruige Muts is het zat. Hier is een bordje geplaatst op de stoep met een verbod om vuilniszakken te plaatsen, met daarop vermeld “Dank voor uw begrip”.