Hoe veilig is beleggen bij een vermogensbeheerder?

De grootste vrees voor beleggers is om hun geld kwijt te raken. Niet alleen door slechte beleggingsresultaten maar ook door de keuze van een verkeerde beheerder. Daarom zijn veel mensen geneigd om hun geld onder te brengen bij een ‘vertrouwde’ bank. Het is echter een misvatting dat beleggen bij een bank altijd veiliger is dan bij de meeste zelfstandige, onafhankelijke vermogensbeheerders.

Wat als een vermogensbeheerder failliet gaat?

Mocht een vermogensbeheerder zelf failliet gaan, dan heeft dat in de regel geen invloed op het ondergebrachte vermogen van beleggers. Een vermogensbeheerder houdt namelijk zelf geen effecten of gelden van beleggers aan. Hiervoor openen zij een beleggingsrekening bij een depotbank (bijvoorbeeld BinckBank). Deze rekening staat op naam van de belegger en kan nooit worden aangesproken door de vermogensbeheerder. De beheerder bepaalt alleen het gevoerde beleggingsbeleid.

Zelfs als een depotbank omvalt, is er nog niets aan de hand. De beleggingen vallen namelijk onder de beschermende werking van de Wet giraal effectenverkeer (WGE) of zijn ondergebracht in een zogenaamd Bewaarbedrijf. De beleggingen blijven hierdoor altijd buiten de boedel van de depotbank. Gaat de vermogensbeheerder of depotbank failliet, dan kunt u de beleggingen verkopen, zelf gaan beheren of een andere vermogensbeheerder inschakelen. Verder vallen liquiditeiten onder het reguliere depositogarantiestelsel. Bovengenoemde bepalingen zijn voor alle beleggers bij Axento en Care IS vermogensbeheer van toepassing.

Kan een vermogensbeheerder zomaar aan uw geld komen?

Nee, dat kan niet. Gelden kunnen bij Care IS en Axento bijvoorbeeld alleen worden overgeboekt naar de door u opgegeven tegenrekening bij uw eigen bank. Wij kunnen en mogen uw vermogen alleen beheren volgens het door u gekozen beleggingsprofiel. Vooraf worden afspraken gemaakt over hoe uw vermogen wordt belegd, hoeveel risico u wilt en kunt lopen en welk rendement u mag verwachten.

Wordt een vermogensbeheerder ook gecontroleerd?

In Nederland mag niet iedereen lukraak financiële diensten aanbieden. Care IS en Axento hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verrichten van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). De AFM is toezichthouder op iedereen die in Nederland actief is op de markt van beleggen en houdt toezicht op de manier waarop wij met onze klanten omgaan. De Nederlandsche Bank controleert of wij financieel gezond zijn en verplicht ons een flinke financiële kapitaalbuffer aan te houden.

Hoe risicovol zijn de beleggingen?

Hoeveel risico u neemt met de beleggingen bepalen wij samen met u. Aan de hand van uw persoonlijke situatie stellen wij, voordat u start met beleggen, het geschikte beleggingsprofiel vast. Hiermee bepalen we hoeveel risico u wilt en kunt nemen met uw vermogen.

Nadat we het beleggingsprofiel hebben vastgesteld, gaan wij voor u beleggen. Wij bouwen altijd een goed gespreide beleggingsportefeuille voor u op. We spreiden uw vermogen over verschillende soorten beleggingen, regio’s, landen en sectoren. En door gebruik te maken van beleggingsfondsen en ETF’s spreiden we uw vermogen over meer dan 7.000 verschillende aandelen en obligaties. Zo beperken wij het specifieke bedrijfsrisico. Daarnaast beleggen we alleen in fondsen die dagelijks verhandelbaar zijn. Op die manier kunt u altijd snel over uw geld beschikken, mocht u het nodig hebben.

Ondanks dat wij de risico’s zorgvuldig beheersen, is beleggen nooit zonder risico. In het algemeen geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement, hogere risico’s met zich meebrengt. Een vermogensbeheerder helpt u om verantwoorde en passende beleggingskeuzes te maken. Wilt u meer weten? Kijk dan eens op www.axento.nl of www.care-is.nl.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

