Hoekwoning in brand op het Zuideinde

Vrijdag om 19.10 uur kreeg de brandweer melding binnen dat er een woningbrand was. De al enige tijd leegstaande woning op het Zuideinde 147, waar de familie Visscher heeft gewoond, stond in brand.

Er kwamen rookwalmen uit het dak. De brandweer was snel ter plaatse. De voordeur werd geforceerd en met de waterspuit gingen de brandweerlieden naar binnen. Ook aan de achterzijde werd geblust. Omdat er gevaar was dat de brand misschien over zou slaan naar de naastgelegen woning, werd deze met een sproeispuit nat gehouden.

Er waren vanaf de dijk geen vlammen te zien, wel rookontwikkeling. Na een half uur kon ’t sein ‘brand meester’ gegeven worden. De oorzaak van de brand is niet bekend, deze is vermoedelijk aangestoken.