Honderdste wedstrijd van Nick Doodeman

Vrijdagavond, vlak voor de aftrap van de wedstrijd FC Volendam-Jong Ajax, werd aanvaller Nick Doodeman gehuldigd. Hij speelde zijn honderdste wedstrijd voor FC Volendam.

In de zomer van 2017 kwam Nick Doodeman, die woont in Venhuizen, over van AZ naar FC Volendam. Hij is dus aan zijn derde seizoen bezig bij de FC. Uit handen van Richard de Weijze en Sonny Sier kreeg Nick Doodeman een bos bloemen en een ingelijste foto aangeboden.