Hoogmis als start van de Volendammerdag

Traditioneel ging de Volendammerdag van start met een plechtige Hoogmis in de Sint Vincentiuskerk. Het was die dag een driedubbel feest, want naast de Volendammerdag was het Hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper en was deze viering uit dankbaarheid bij gelegenheid van het gouden huwelijk van Jan Schilder en Griet Koning uit de Torenvalkstraat. Jan Schilder is al vele jaren lid van het kerkkoor St. Caecilia en nu zong het koor mede voor zijn 50-jarig huwelijk.