Hoverboard Karts een rage onder de jeugd

Geregeld kom je kinderen rijdend in het straatbeeld tegen op een hoverboard kart. De karretjes worden voortgedreven op een accu en kunnen een snelheid van 20 km per uur halen. Afhankelijk van de snelheid waarmee gereden wordt kan er een half uurtje gereden worden en dan zijn de accu’s leeg.

In de omgeving van de Burg. van Baarstraat rijden Coen Plat en Glenn Veerman met hun hoverboard karts rond. De karretjes zijn ook ’s avonds goed te zien, want er zit felle led-verlichting op. Verschillende capriolen kunnen met de hoverboard karts gemaakt worden. Daarvan gaven Coen en Glenn een demonstratie in het pand van de Nivo-redactie, waar natuurlijk helemaal top met de kleine karretjes gereden kan worden op een gladde vloer.