HSB Bouw nog een jaar hoofdsponsor FC Volendam

Nadat afgelopen maart het nieuws naar buiten werd gebracht dat het Volendamse bouwbedrijf HSB ook aankomend seizoen hoofdsponsor is van FC Volendam, zijn afgelopen maandagmiddag de handtekeningen gezet onder de overeenkomst. De verlenging van het hoofdsponsorschap is een bevestiging van de hechte relatie die FC Volendam en HSB hebben. Sinds seizoen 2015/2016 prijkt het kenmerkende bedrijfslogo op de borst van het wedstrijdshirt en met het ondertekenen van deze overeenkomst zal dit ook in seizoen 2018/2019 het geval zijn. Namens FC Volendam waren Martijn Molleman (Manager Commercie) en Klaas Schilder (Key Accountmanager) aanwezig.