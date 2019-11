HSB Bouw-timmerlieden maken vijf tuinbanken voor CarMar

Dinsdagmorgen kon Jan Tol (Nonnie) van Stichting CarMar, bij de Timmerfabriek Volendam op de werf van HSB Bouw aan het Slobbeland, vijf mooie tuinbanken ophalen. Deze zullen een plaats krijgen in de tuin van het Huis van CarMar in De Broeckgouw.

Timmerman Jaap Molenaar (van Zet) is al 45 jaar bevriend met Jan Tol en is zeer betrokken bij het realiseren van het Huis van CarMar. Daarom bood hij aan om voor de tuin van het thuis voor 16 jongeren met een beperking, vijf tuinbanken te maken.

Door de directie van HSB Bouw werden de materialen beschikbaar gesteld en mochten de machines in de timmerfabriek gebruikt worden. In hun vrije tijd hebben Dennis Beekhof en Jaap Molenaar (van Zet) de vijf banken vervaardigd. Jan Tol was zeer verguld met deze mooie geste.