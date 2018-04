HV Kras/Volendam sloopt Lions in tweede helft

Weinigen gaven het team van Peter Portengen nog kans in de tweede helft na een slechte start en een 12-15 achterstand met de rust. Volendam kwam echter herboren uit de kleedkamer en kwam puntje voor puntje dichterbij.

Na een minuut of tien ging het tempo omhoog en was er geen houden meer aan: de spelers van Lions zagen het niet meer zitten, de keeper was woedend op zijn medespelers en Volendam scoorde er lustig op los.

Keeper Dennis Schellekens was niet meer te passeren en bij Geert Hinskens was ieder schot raak. Het publiek, aangemoedigd door de ‘harde kern’ ging achter het team staan en zo won Volendam deze geweldig belangrijke wedstrijd met 30-27.