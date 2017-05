HV Kras/Volendam wint in thriller van OCI Lions







Na de ruime nederlaag van vorige week in Geleen, waren er maar weinigen die Volendam nog een kans gaven op de landstitel. Daarvoor moest in ieder geval de thuiswedstrijd worden gewonnen en dat was al een hele opgaaf.

HV Kras/Volendam kwam zeer sterk uit de startblokken; OCI kwam nauwelijks door de dekking en via 7-3 werd het na twintig minuten spelen zelfs 12-5. Een gemiste kans en een wissel bracht OCI weer in de wedstrijd en met de rust was de voorsprong bijna helemaal geslonken.

Na de thee was het Volendam dat weer afstand nam en het gaf die voorsprong niet meer uit handen, al was het in de allerlaatste seconden nog even billenknijpen toen OCI eigenlijk een zevenmeterworp had verdiend.