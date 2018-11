iDEXA-scan geplaatst in praktijk van Nancy Schilder

Sinds donderdag staat er in de praktijk van Chiropractie Volendam (van Nancy Schilder) in de Burg. van Baarstraat een iDEXA. Dit is een ziekenhuisscan, welke voornamelijk gebruikt wordt voor botdichtheid-metingen.

Het is een unicum in therapeutenland. In de chiropractiepraktijk van Nancy Schilder wordt de scan ook gebruikt voor beelden met röntgenkwaliteit voor de eigen klanten en de vetpercentagemeting is ook de meest betrouwbare meting. De iDEXA stond in de praktijk in Purmerend en is nu geplaatst in Volendam. ”Wij zijn één van de 7 praktijken in Nederland die deze hebben staan. De rest staat in ziekenhuizen. Een mooie manier dus voor de mensen om via een particuliere weg beeld te creëren”, vertelde Nancy.