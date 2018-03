IJs kleurt roodkoper door weggewaaide gravel

In de landen rond de Middellandse Zee hebben ze in de zomers geregeld te maken met de sirocco. Dit zijn stormwinden die zand en stof meevoeren uit de Sahara-woestijn vandaan, waardoor auto’s en huizen met een laagje rood zand bedekt worden.

In de omgeving van de Schoklandstraat en het Westerven is er ook een ‘sirocco’ gaande, maar dan met gravel vanaf het complex van tennisvereniging Dijkzicht. Hier worden de buitenbanen voorzien van een nieuwe gravel toplaag. De oude laag is reeds afgegraven.

Op de bevroren onderlaag had de harde oostenwind vorige week vrij spel. Kolkende wolken met gravel zag men van de tennisvelden opstijgen en het roodkoperen gravel daalde neer in de omgeving. Dit zorgde ervoor dat auto’s bedekt zijn met een laagje gravel en de ijslaag op de vaart tussen de Schokland- en Pampusstraat een oranje gloed vertoont.