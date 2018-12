IJsbaan in Boelenspark is weer gevuld met water

Dat de winter zich aankondigt is te zien op het laagste deel van het Boelenspark bij het ijsclubhome “De Scheve Schaats”. Zaterdagmorgen om 11.00 uur werd de ijsbaan hier weer vol met water gevuld. Voor de 55-ste keer was Cor van ’t Hoff in het park om het overhevelen van het water uit de sloot naar dit deel van het park uit te voeren.

Vroeger ging dit nog met slangen die vacuüm gezogen moesten worden. Nu wordt een kraan open gedraaid en stroomt het water uit de sloot via een pijp in het park. Bij deze jaarlijkse klus werd Cor weer bijgestaan door zijn kleinzoon Thomas Schilder en ijsclubvrijwilliger Kees Tol (Jits). Het duurt drie-en-een-halve dag voordat er genoeg water in het laagste deel van het park is gelopen. Rond de ijsbaan is de verlichting vernieuwd en voorzien van LED-lampen. Dank is de ijsclub verschuldigd aan de gemeente die de bomen en struiken heeft gesnoeid zodat er geen takken op de ijsbaan meer vallen. Ook is het dijkje nabij het ijsclubhome versterkt zodat het hier niet meer lekt.