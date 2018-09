IJskar van Do en Marie Tol 25 jaar op de kermis

Het is al vele jaren traditie dat op de avond vóór de Volendammer kermis begint, door de gemeente een kermisborrel aangeboden wordt aan de kermisexploitanten en een toast uitgebracht wordt op een goede kermis.

Tijdens de kermisbijeenkomst worden ook jaarlijks de jubilarissen gehuldigd. Door oud-kermiswethouder Jaap Buijs was uitgezocht dat het dit jaar voor het 25-ste jaar is dat Do en Marie Tol met hun ijskraam op het parkeerterrein staan achter De Amvo met kermis. Do en Marie Tol en hun kinderen Domingo en Mariska, werden naar voren geroepen en ze kregen een oorkonde en een bos bloemen aangereikt door wethouder Runderkamp en Peter Karregat van het kermisteam.