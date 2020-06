Vriendin ten huwelijk gevraagd als prins op het witte paard én carrièreswitch

‘Ik kan de laatste tijd amper nog normaal over straat’

Wat doorgaans gebeurt in films, sprookjes en spreekwoordelijke taal, durfde Martin Molenaar (sip) aan om in het echie te doen: twee weken terug vroeg hij de liefde van zijn leven ten huwelijk, letterlijk als prins op het witte paard. Ten overstaan van onwetende familieleden en buurtgenoten antwoordde vriendin Roos instemmend op zijn aanzoek. Het leven van Martin veranderde in amper twee jaar tijd sowieso aanzienlijk. Ten goede. Hij had ook het lef van baan te switchen en kreeg de lang gewenste vaste aanstelling als technisch onderwijsinstructeur. Het leven lacht Martin (32) dus toe.

Door Laurens Tol

,,Ik kan de laatste tijd amper nog normaal over straat”, vertelt Martin. Dit nadat zijn vriendin beelden van zijn huwelijksaanzoek op Facebook plaatste. Onbedoeld gaf zij de video de status van ‘openbaar’ mee, waardoor deze voor iedereen te zien was. De opname werd massaal bekeken, met als positief bijgevolg dat de Volendammer een groot aantal berichten ontving. ,,Toen ik kort na het aanzoek mijn telefoon bekeek, stond die al roodgloeiend van de mooie reacties. Ik vroeg Roos bij ons voor de deur ten huwelijk en daarom hadden veel mensen het zien gebeuren. Natuurlijk is het leuk om al die mooie berichtjes te krijgen.”

Martin liep al enige tijd rond met het idee om Roos ten huwelijk te vragen. Hun beoogde vakantie van komende zomer op Bali, leek hem hiervoor het juiste moment. De pandemie gooide echter roet in het eten. Martin zon op een ander plan. ,,Ik dacht: waarom doe ik het niet gewoon op haar verjaardag? Dat moest het worden. Ik wilde het wel bijzonder maken en daarom bedacht ik het plan met dat paard. Op Facebook zag ik iemand met een mooie witte. Haar benaderde ik met de vraag of ik die eens kon lenen. ‘Ga je je vriendin ten huwelijk vragen?’, vroeg ze meteen. ‘Wat superleuk’, zei ze daarna. En ze werkte mee.”

Het idee begon langzaam gestalte te krijgen. Maar buiten alle romantiek om: goed paardrijden is niet eenvoudig. Martin had nog nooit op een paard gezeten. De vrouw van wie hij het dier kon lenen, wees hem op moeilijkheden die hierdoor konden ontstaan op het moment suprême. ,,Daarom vroeg ze mij de zondag van tevoren langs te komen. Ze zei: ‘Zaterdag ben je op en top zenuwachtig. Je weet niet eens hoe je erop moet komen. Het zou wel charmant zijn als je netjes van het paard kunt afstappen’. Vallen op zo’n moment zou natuurlijk niet best zijn. Daarom oefende ik dus en dat ging eigenlijk helemaal goed.”

