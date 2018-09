Trainer Sander Middelbeek bewaart mooie herinneringen aan het spelen tegen topclubs

‘Ik wist natuurlijk ook wel wie Litmanen was…’

Vanavond om 19.45 uur gaat het dan eindelijk gebeuren. Dan begint het historische bekerduel tussen RKAV Volendam en Vitesse op het kolkende complex van de plaatselijke amateurclub. Naast spelers als Harry Zwarthoed en Henny Schilder heeft ook trainer Sander Middelbeek een bescheiden dosis ervaring met dit soort wedstrijden. Als speler van Blauw-Wit én als trainer van JOS Watergraafsmeer nam hij het op tegen het grote Ajax. Beide potjes gingen dik verloren, maar de Oosthuizenaar kijkt er wel met een bijzonder gevoel op terug. ,,De dag erna stond ik met een foto op de voorpagina van Telesport.”

Toevallig kwam Middelbeek deze week nog een map tegen met daarin zijn voorbereiding op de wedstrijd tussen JOS Watergraafsmeer en Ajax in de tweede ronde van de KNVB-beker. Het was een ouderwetse Amsterdamse derby, die vier jaar geleden werd gespeeld in het Olympisch Stadion en door de grote broer werd gewonnen met 9-0. ,,Een aantal spelers van JOS Watergraafsmeer had in de jeugdopleiding van Ajax gespeeld en stelde voor om Ajax vanaf de eerste minuut onder druk te zetten”, blikt Middelbeek lachend terug. ,,Dat leek mij een hartstikke leuk idee om in die wedstrijd uit te proberen. Maar de jongens kwamen er al snel achter dat het tegen Ajax iets anders voetballen is dan tegen pakweg Westlandia…”

JOS hield Ajax tot de 22e minuut op 0-0. Daarna kwam de Amsterdamse grootmacht op voorsprong via Arek Milik, na een ietwat klunzig optreden van JOS-doelman Dijkstra. Vier minuten later stond het 3-0 en stonden de spelers van Middelbeek voor een onmogelijke opgave. ,,Arek Milik maakte zes doelpunten”, weet de ambitieuze oefenmeester nog. ,,Dat was uiteindelijk wel grappig. Wij hadden namelijk een centrale verdediger met een nogal grote mond en die hebben we in de weken daarna behoorlijk geplaagd. Dan zeiden we dat hij Milik groot had gemaakt en dat soort dingen, want tot voor die wedstrijd tegen JOS had hij nog niet veel klaargemaakt. Ach, dat zijn dan mooie herinneringen aan zo’n avond.”

Ibrahimovic

Als aanvoerder van Blauw-Wit speelde Middelbeek ooit ook tegen Ajax. Dat was weliswaar een wedstrijd in de voorbereiding, maar de selectie van de Amsterdamse topclub was er één om van te watertanden. Ibrahimovic, Galasek, Litmanen, Sneijder, Van der Vaart en ga zo maar door. ,,Dat was een persoonlijk hoogtepuntje in mijn loopbaan als voetballer”, erkent de huidige trainer van RKAV Volendam-zaterdag. ,,Hans Bond en Ab Persijn speelden destijds ook voor Blauw-Wit. Vlak voor de aftrap stond ik als aanvoerder samen met Litmanen bij de tos met scheidsrechter Kevin Blom. Hij stelde zich voor als Jari. Dus ik dacht: ja, dat weet ik natuurlijk ook wel! Maar het was mooi om te zien dat die gasten zich zo normaal gedroegen, terwijl ze verschrikkelijk goed konden voetballen.”

Op WhatsApp heeft Middelbeek een profielfoto waarop hij duelleert met Ibrahimovic, de man die in de jaren daarna furore maakte bij diverse Europese topclubs. ,,We verloren uiteindelijk dik, maar we maakten nog wel een mooi doelpunt. En het was ook wel opvallend dat scheidsrechter Blom drie strafschoppen aan Ajax gaf, waarvan er twee absoluut belachelijk waren. Op een gegeven moment weigerde Litmanen zelfs een penalty te nemen. Toen zei Zlatan: weet je wat, dan neem ik hem wel. Je kunt raden waar die bal belandde. Goh, wat waren die gasten goed.”

Juniorenploegje

Het verschil met de bekerwedstrijd van vanavond is dat er tegen Vitesse daadwerkelijk kansen liggen voor RKAV Volendam. Het elftal van Middelbeek gaat aan kop in de hoofdklasse en rekende afgelopen zaterdag nog af met Achilles Veen: 3-0. Jeffrey Veerman, Harry Zwarthoed en Niels Springer tekenden voor de doelpunten op het eigen complex. De Volendammers zijn in topvorm en vormen een hecht collectief. ,,Tot afgelopen weekend hadden we die wedstrijd tegen Vitesse zo veel mogelijk aan de kant geschoven, maar nu gaat het echt leven”, merkt Middelbeek. ,,Je kunt heel ingewikkelde dingen gaan bedenken, maar je weet dat Vitesse een betere en fittere ploeg heeft dan wij. Zij zullen gaan aanvallen, wij moeten proberen overeind te blijven. In ons voordeel zijn de accommodatie, de steun van het publiek én Vitesse vloog vorig jaar uit het bekertoernooi na een dramatische partij tegen Swift. Die wedstrijd zit ongetwijfeld nog wel ergens in het hoofd van de spelers. De druk ligt bij hen. Voor ons zou het een ongelooflijke stunt zijn als we winnen. Die kans is klein, maar we beginnen gewoon op 0-0 en dan zien we het wel.”

Vraag een willekeurige speler van Middelbeek naar hun verwachtingen van het historische bekerduel en hij zal zeggen dat RKAV Volendam gaat winnen. Met andere woorden, het zelfvertrouwen is groot. ,,We hebben meerdere spelers die eerder van dit soort wedstrijden hebben gespeeld. Zij hebben de ervaring en kunnen hun ploeggenoten daarin steunen. Bovendien beschikken we over aardig wat jongens die hebben laten zien dat ze op elk niveau kunnen scoren. Dus we komen echt niet aanzetten met een juniorenploegje dat voor het eerst het ijs op gaat. En de charme van de beker is dat er heel veel mogelijk is. Dat heeft onze vorige wedstrijd tegen EVV wel uitgewezen. We hebben een taaie ploeg, met spelers die bereid zijn om heel hard voor elkaar te werken. Daar begint het allemaal bij.”

Spoken

Er worden ongeveer 2000 toeschouwers verwacht. Het zal dus gaan spoken op het terrein van de RKAV. ,,Volgens mij is het nooit eerder zó druk geweest langs de lijn”, vervolgt Middelbeek. ,,Ik hoop echt dat iedereen een mooie avond gaat beleven. Ik vind het zo mooi om te zien hoe diverse vrijwilligers al wekenlang keihard aan het werk zijn om alles in goede banen te leiden, naast hun normale werk en privéleven. Zondagochtend reed ik rond half 11 langs het complex. Dan staat gewoon wéér dat hele parkeerterrein vol met auto’s en op de velden barst het van de jonge kinderen die aan het voetballen zijn, met familie en vrienden langs de lijn. Ook voor al die mensen is dit bekerduel een prachtige beloning.”

Middelbeek weet nog hoe de sportieve situatie was toen hij tweeënhalf jaar geleden het roer overnam als trainer van de zaterdag-1. Het vlaggenschip van de amateurvereniging vocht destijds tegen degradatie naar de tweede klasse. ,,En nu staan we hier”, straalt Middelbeek. ,,Bovenaan in de hoofdklasse en aan de vooravond van een schitterend duel met een Nederlandse subtopper. Overal waar je in Volendam komt, hebben mensen het erover. Dit zijn de wedstrijden die voetbal zo mooi maken.”

Foto: Trainer RKAV Zaterdag I Sander Middelbeek. Foto Cornell Tol