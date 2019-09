In de Nivo van vandaag, 18 september 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Slotactie CarMar: kwart miljoen samen doen

• Lezers die schrijven: Taxi-terreur kermis 2019!!!

• Feestelijke opening Europaplein tijdens Droktemakersfestival

• Inschrijving Waterdamkamp editie 2020

• Lijst Kras: Eindelijk! Het Europaplein wordt komende zondag officieel geopend

• Kunst Kijken Volendam 2019

• College B&W zet in op meer uitdaging en avontuurlijk spelen voor kinderen

• Tineke Schouten neemt afscheid van de jeugdgezondheidszorg

• Bewoner wint eerste deel kort geding in soap rond de trap

• Filantropisch Orkest Back Again in volle voorbereiding voor nieuw spektakelstuk

• Ferry Nanninga geniet van vrijheid als binnenvaartschipper

• Mooie en succesvolle Schokkerdag

• Joey Veerman speelt tegen Ajax alsof hij al jaren in de eredivisie voetbalt

• Afscheid nemende bestuursleden van FC krijgen VIP-arrangement voor het leven

• Afscheid van een Lourdes-icoon

• Erwin Posthumus zwaait af als coördinator meidenvoetbal