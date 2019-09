In de Nivo van vandaag, 25 september 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Plaatsingsbeleid SKOV in beweging?

• Robert Kroon schrijft eerste Engelstalig fantasy boek

• Beleggingscolumn Care Is: Wordt de spaarrente echt negatief?

• EHBO-vereniging Sint Willibrordus neemt na 43 jaar trouwe dienst afscheid van voorzitter Cor Tol

• Floris Heuyerjans publiceert eBook ‘Ongedwongen Onthuwelijken’

• Dr. Iflé met LookLikeYou gespecialiseerd in nieuwe body contouring methode

• VD|80: Gemeente Edam-Volendam geeft teveel uit!

• Kunst Kijken Volendam 2019

• Succes van BodyResults groeit verder met derde vestiging

• Innovatieve Albert Veerman ‘Reus’ is ondanks ‘65’ nog lang niet klaar

• Kernpraktijken Fysiotherapie de Garage breidt uit in Volendam

• Steve Harley (Cockney Rebel) verheugd over Thomas Tol

• Hein Koning bestaat 40 jaar

• ‘Over Volendams gesproken’: een nieuw boek over een uniek dialect

• AV Edam succesvol op survivalrun in Udenhout

• Jaap Kwakman speelt mee in Concertgebouw met ‘Killing me softly’-zangeres Lori Lieberman

• Arnold Mühren (ex-Cats) op tour met Evergreen Top 1000 Live

• Edammer Cor Wouda nog eens voor Bulgaarse weesjongen in de bres

• Vloggende kapelaan Goos wil band op bouwen