In de Nivo van vandaag, 27 november 2019, o.a.:

• Ons Pogen in je schoen

• KBO-nieuws: De zorg wordt komende vijf jaar duurder

• Klompen van Gijs Slegt voor laatste wandeletappe van Radio 3FM actie “Serious Request”

• Volendam in andere tijden: Verkoop Volendammer klederdracht sieraden

• Zondagavond 8 december in de St. Vincentiuskerk: Het Populair Kerstconcert

• Care-is beleggingscolumn: AEX op 600 punten. Wat betekent dat?

• Ruime meerderheid raad voor aanzienlijke huurverlaging FC Volendam

• Anny Schilder blikt terug en kijkt vooruit: ‘Het boek BZN gaat straks dicht’

• Bijnamen: ‘In de snoepwinkel kreeg Jan een tuf en Willem een lollie’

• Afgelopen drie jaar 86 verkeersongelukken in Volendam

• Duo Tangarine naar PX met ‘bijzonder verhaal’

• Melkveebedrijf Oortwijn en Hellingman gaat ver voor weidevogelbescherming

• Jan de Witte beleeft première in uitverkochte Melkweg

• Professor Nico van Straalen ontvangt eredoctoraat in Polen

• Beter ten halve gekeerd bij Koningsspil in Oosthuizen

• Subito Services BV biedt vaklieden de helpende hand

• Debat tussen scholieren leeft op wanneer het om alcohol gaat

• Weer betoverend mooie Sinterklaasshows