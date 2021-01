In de rij voor een Coronatest

Door de GGD is maandagmorgen een Corona-testbus geplaatst op het parkeerterrein aan de Parallelweg. Hier kan men van 4 t/m 10 januari en vanaf 18 januari elke dag tussen 8.30 tot 15.15 uur zonder vooraf een afspraak te hoeven maken terecht om een Coronatest uit te laten voeren.

Men dient een identiteitskaart mee te nemen. De test wordt vervolgens in een laboratorium onderzocht en na 24-48 uur is de uitslag bekend. Er was meteen veel animo voor. Ondanks de ijzige koude wind stond er maandagmorgen al snel een rij wachtenden voor de GGD-testbus.