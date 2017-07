“Indrapoera” opent 1 augustus aan de Parallelweg

Een jaar na de verwoestende brand op 28 juli 2016 gaat Chinees Restaurant “Indrapoera” op dinsdag 1 augustus weer open. Tijdelijk is het restaurant gevestigd op de locatie Parallelweg 9-10. Nu wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van de afhaalbalie en de keuken.

Een jaar lang is men op zoek geweest naar een nieuw onderkomen voor “Indrapoera”. Mede door de goede steun van Jan en Frank Bond, Maurice Bakker, Johan Schilder en Sandro Buijs is ‘t nu zover gekomen.

Vanaf dinsdag 1 augustus is “Indrapoera” weer geopend, 7 dagen per week. Men kan hier terecht voor dezelfde heerlijke gerechten als in de Hyacintenstraat. Bestellingen kan men telefonisch doen op 0299-362125 (het oude nummer). Ook kan men de gerechten afhalen bij de balie.