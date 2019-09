Indrukwekkend eerbetoon aan Ina Visser

Op veel te jonge leeftijd (54 jaar) is Ina Visser op 29 augustus van ons heengegaan. Zij was vele jaren werkzaam op de broodafdeling van DEEN Supermarkt in de Burg. van Baarstraat. De afscheidsdienst was dinsdagmorgen in de Sint Vincentiuskerk.

De stoet ging vanaf het huisadres in de Schoklandstraat, via de Burg. van Baarstraat naar de kerk. Door de DEEN-collega’s van Ina Visser werd voor de supermarkt een erehaag gevormd. Hier hield de rouwauto even een korte stop.

Zo werd met de erehaag een indrukwekkend eerbetoon gegeven aan de dierbare overledene.