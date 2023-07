Algemeen

Indrukwekkende hijsklus op de Botterwerf Na maanden van herstelwerkzaamheden aan de VD241 vond afgelopen zaterdag de tewaterlating van deze kwak plaats op de Botterwerf. Met man en macht hebben de vrijwilligers van de Vereniging Behoud Volendammer Botters gewerkt om de VD241 weer vaarklaar te maken. Eerst werd het schip de scheepswerf uitgereden, waarna Kraanbedrijf Mick de eervolle klus had om de botter het water in te hijsen. Na de nodige voorbereiding door de vrijwilligers en mensen van Mick kon rond 09.00 uur begonnen worden aan het echte werk. Het hijswerk verliep zeer voorspoedig. Binnen enkele minuten dreef de botter weer in het water. Op de kade stond men gelijk klaar om het spuiende water dat de botter inliep weg te pompen. Dit is een bekend ‘probleem’ na een tewaterlating. Het hout van de botter moet door het water weer gaan uitzetten waardoor de lekkage vanzelf verholpen wordt. Het was een indrukwekkende hijsklus die ervoor heeft gezorgd dat één van de vier houten kwakken weer het ruime sop kan kiezen deze zomer. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.