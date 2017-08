Indrukwekkende uitvaartdienst van Piet Schilder (Vik)

De Vincentiuskerk zat dinsdagmorgen afgeladen vol tijdens de uitvaartmis van Piet Schilder (Vik), die na een kort ziekbed, op veel te jonge leeftijd van 62 jaar, ons ontvallen is. Veel mensen uit de muziekwereld waren present in de kerk, om hun laatste eer aan de zanger van Next One en The Tribute To The Cats Band te bewijzen.

Een zee aan bloemen werd voor het altaar neergelegd, waar kapelaan Goos in de uitvaartdienst voorging. Woorden ter nagedachtenis aan Piet werden gesproken door zijn zus Nel, de dochters Marian en Petra, Hein Molenaar, Jan Dulles, Jack Stroek en Thoom Veerman.

De muziek tijdens de indrukwekkende mis werd verzorgd door The Tribute To The Cats Band, met optredens van Jan Dulles en Jan Smit.