Indrukwekkende uitvaartmis voor Pastoor Berkhout

Zaterdagmorgen om 11.00 uur was in de parochiekerk H. Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn de uitvaartmis van Pastoor Jan Berkhout, die op dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag, is overleden. De avond ervoor was er een Avondwake, waarbij veel mensen de familie van Pastoor Berkhout kwamen condoleren.