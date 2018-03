Informatie over een hospice in Volendam

Woensdagavond vond in de Jozef weer een avond van de Vrouwenbond Volendam plaats. Tijdens deze bijeenkomst kreeg Nel Bootsman, die al zeven jaar als vrijwilligster werkzaam is in Hospice Thuis van Leeghwater in Middenbeemster de gelegenheid om hierover te vertellen. Zij is al lange tijd bezig om ook in Volendam een hospice van de grond te krijgen. De plannen zijn al in een vergevorderd stadium.