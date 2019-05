Informatieavond FC Volendam Participatiefonds druk bezocht

In art hotel Spaander vond vrijdag om 20.00 uur een informatieavond plaats over het FC Volendam Participatiefonds. De bijeenkomst werd druk bezocht. Ruim 150 belangstellenden waren naar deze avond van FC Volendam 2.0 gekomen. Het streven van het nieuwe bestuur, dat per 30 juni aantreedt, is om FC Volendam terug naar de Eredivisie te krijgen.

Het liefst zo snel mogelijk, maar wel binnen vijf jaar. Daarbij zijn de trefwoorden: Creatief, ondernemend en gastvrij. Om dit doel te kunnen bewerkstelligen is versterking van de selectie nodig. Hiervoor is het Participatiefonds opgericht.

Daarover werd uitleg gegeven op deze avond door Jan Smit, Jasper van Leeuwen (technisch directeur), de nieuwe trainer Wim Jonk, voorzitter Piet Kemper en Keje Molenaar. FC Volendam heeft inmiddels één miljoen euro binnen gehaald via het participatiefonds waarin mensen kunnen investeren in contractspelers. Dat werd vrijdagavond in hotel Spaander bekend gemaakt. Het is de bedoeling het bedrag te verhogen tot het maximum van drie miljoen euro.