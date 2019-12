Informatieavond over duurzame inkoopactie

De gemeente Edam-Volendam gestart met een grootschalige inkoopactie voor vloerisolatie, spouwmuurisolatie en isolatieglas. Deze actie wordt georganiseerd in samenwerking met ‘Winst uit je woning’.

Om bewoners over deze actie te informeren vond er dinsdag een infoavond plaats in De Triade. Deze werd druk bezocht. Uitleg over de inkoopactie werd gegeven door Niels van Weerdenburg van ‘Winst uit je woning’. Door de grootte van het project en de efficiënte aanpak is het mogelijk kwaliteit, service en aantrekkelijke prijzen aan te bieden.

Ook de mogelijkheden van subsidie werd aangegeven. Jeroen Besseling, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente, hield een praatje over de route die gevolgd wordt met de energietransitie. Er waren stands van Duurzaam Bouwloket en ‘Winst uit je woning’ waar folders werden verstrekt aan de belangstellenden.