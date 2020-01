Informatiebijeenkomst over verplaatsing Kermis 2020

In PX vond dinsdag een informatiebijeenkomst plaats over de verplaatsing van de kermis in 2020. Door de nieuwe indeling van het Europaplein en de Zeestraat, met daarbij het planten van bomen, is er minder ruimte om tijdens de kermis alle attracties hier weer te kunnen plaatsen.

Het gemeentebestuur wil graag evenveel attracties en kramen als in andere jaren op de Volendammer kermis. Daarom is gekozen voor een verplaatsing en uitbreiding van het kermisterrein. Verschillende scenario’s zijn onderzocht, en uiteindelijk is ervoor gekozen om de kermis deels te verplaatsen naar de Julianaweg (het stuk tussen de rotonde Julianaweg/Populierenlaan tot aan de winkel van EP en de fietsenwinkel van Jan Koning).

Over de verkeerskundige maatregelen en situatie ten tijde van de kermis werd uitleg gegeven door Robin Schilder (projectleider van de gemeente) en Kermis-wethouder Wim Runderkamp.